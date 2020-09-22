Родители хотят всячески защитить ребенка в каждой поездке, поэтому стремятся купить детское автокресло, которое будет самым безопасным. На современном рынке предлагаются тысячи вариантов, что делает выбор более сложным.

Лучшие производители кресел

Совершенно не обязательно получать утомительные консультации, тратя на это драгоценное время. Достаточно ориентироваться на рейтинги, которые подскажут, какой товар выбрать.

Каждая модель нынешнего года у известных брендов отвечает самым строгим требованиям безопасности. Лидирующие места в рейтинге получили изделия европейских фирм:

Britax (Германия);

Maxi-Cosi (Нидерланды);

Cybex (Германия);

Inglesina (Италия);

Cosatto (Великобритания) и т. д.

Вышеупомянутые бренды много лет занимаются выпуском детских товаров, в частности, детских колясок, считающихся одними из лучших в мире. Поэтому они знают все о материалах, страховочных ремнях, форме кресел.

Чем отличается продукция известных фирм?

Основное отличие продукции премиальных брендов — высокая степень безопасности для ребенка. Такие модели хоть и стоят дороже, но способны уберечь жизнь юному пассажиру даже при попадании в серьезные ДТП. Дешевые модели могут обеспечить удобство при поездке, но в плане безопасности проигрывают. Известные компании тратят огромные деньги на проведение краш-тестов, поэтому готовая продукция обеспечивает максимальную защиту.

Вторая особенность — невероятное удобство. Автокресло адаптируется под каждого ребенка индивидуально. Подголовники и спинки с эффектом памяти, настраиваемые ремни сделают поездку простой и непринужденной. Автокресло станет любимым местом в салоне авто.

Практичность — не менее важная особенность. Съемный чехол легко стирается, а обивка сделана из материалов, не собирающих грязь.

Таким образом, гораздо правильнее выбрать не бюджетное автокресло, а дорогой вариант. Он прослужит намного дольше: некоторые производители дают гарантию на 10 лет.