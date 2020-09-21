Украина внимательно следит за ходом российских военных учений «Кавказ-2020», чтобы своевременно выявить признаки угроз национальной безопасности.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, комментируя начало стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2020», которые РФ проводит с 21 по 26 сентября, сообщили ForUm’у в пресс-службе СНБО.

Секретарь СНБО отметил, что со своей стороны в Украине 22-25 сентября пройдут стратегические командно-штабные учения «Объединенные усилия - 2020».