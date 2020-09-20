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В Умани накануне празднования Рош ха-Шана интернет-пропагандист призывал к межнациональной вражде. Его задержали правоохранители.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Интернет-пропагандистом оказался местный житель. Он размещал в соцсети материалы с призывами к расовой вражде и ненависти.

В частности, злоумышленник публиковал дискриминационные статьи о еврейской национальности и призывал к истреблению граждан этой нации.

«По предварительным выводам экспертов, опубликованные правонарушителем материалы содержат прямые призывы к проведению геноцида, полного или частичного уничтожения этнической или расовой группы населения», - отметили в СБУ.

Правоохранители возбудили уголовное дело по этому факту, но по какой именно статье в СБУ не уточнили.
ForUm

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