В 21 веке многие вопросы можно решить, не выходя из дома. И получение выгодного кредита — в том числе. Онлайн займы на карту от МФО — упрощенная альтернатива банковскому кредитованию. Оформить заявку на ссуду можно всего за несколько минут, получить деньги на карту — в течение часа. Сегодня мы рассмотрим, как кредитует онлайн одна из самых надежных микрофинансовых организаций Украины — Милоан.

Кредит онлайн от Милоан: условия и суммы

Клиенты, которые обращаются в компанию Miloan первый раз, могут получить займ онлайн под 0,01%. Максимальная сумма такого кредита — 15 000 грн, максимальный срок — 15 дней.

Чтобы получить займ, вам понадобятся два документа: паспорт гражданина Украины и ИНН. В заявке на кредит указывается базовая личная информация (ФИО, возраст), а также контактные данные — номер телефона, электронная почта.

Давайте же рассмотрим, как все происходит на практике. Процесс оформления кредита онлайн от Милоан выглядит следующим образом:

вы выбираете сумму и срок кредитования на кредитном калькуляторе;

после переадресации на страницу регистрации создаете личный кабинет и отправляете заявку. Обязательно проверяйте информацию, которую указываете в анкете;

спустя 10-15 минут вы получаете ответ от МФО — узнаете, будут ли выданы вам деньги. Решение отобразится в личном кабинете.

Если решение по вашему кредиту — позитивное, средства поступят на карточку практически моментально. И очень удобно, что для получения займа подходит карта любого украинского банка, оформленная на ваше имя. Единственное требование — валюта карточки должна быть национальной (гривна).

Почему Милоан может отказать клиенту? Самые популярные причины отказа — несовершеннолетний возраст, наличие открытых задолженностей или неправдивая информация в анкете. В остальных случаях, ответ будет утвердительным.

Преимущества кредитования онлайн от Милоан

Основываясь на собственном опыте, можем выделить такие достоинства микрокредитных услуг онлайн от компании Miloan:

Простые требования к заемщикам — не нужно предъявлять справку о доходах или кредитную историю. Оформить кредит может любой клиент старше 18 лет: студенты, пенсионеры, временно неработающие люди. Быстрый вердикт — уже через 10-15 минут после оформления заявки вы узнаете решение. Не нужно ждать несколько дней, как в случае кредитования в банке. В 80-85% случаев, Милоан одобряет запросы на онлайн кредит. Выгодные условия контракта — без скрытых платежей, завышенных процентных ставок и дополнительных комиссий. Рассчитать точную сумму средств, которую нужно будет вернуть, можно на кредитном калькуляторе. Бонусы для постоянных клиентов — возможность снизить процентную ставку на 50%, поучаствовать в разного рода акциях и так далее.

А в удобном личном кабинете Милоан, который автоматически создается при регистрации, вы можете отслеживать состояние займа или оформлять новые заявки на кредит.