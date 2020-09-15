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Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали схему незаконной поставки продукции в «ДНР» на миллионы гривен. Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

По результатам проведенных мероприятий установлена ​​группа жителей Харькова и области, которые по схеме так называемого «скрытого транзита» отгружали в адрес подставных иностранных фирм товары пищевой промышленности. После пересечения государственной границы Украины эти товары незаконно попадали на временно оккупированную территорию Донецкой области.

По предварительной информации, по указанной нелегальной схеме было экспортировано товаров на общую сумму более 8,5 миллиона гривен. Сборы и налоги с реализованной на территории «ДНР» продукции платили в пользу квазигосударственных образований террористической организации.

В ходе проведения правоохранителями обысков по местам жительства фигурантов производства, а также в офисах, складских помещениях и в транспортных средствах были изъяты компьютеры, мобильные телефоны, бухгалтерскую документацию, черновые записи, в которых содержатся сведения об обстоятельствах совершения указанной противоправной деятельности.

В ходе осуществления досудебного расследования уголовного производства следователями органов безопасности задержали участников противоправной схемы и сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Судом одному из фигурантов избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 4,5 миллиона гривен. Решается вопрос об уведомлении о подозрении другим участникам противоправной деятельности.
ForUm

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