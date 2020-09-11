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Сегодня, 11 сентября, в Житомирской области между населенными пунктами Народичи и Яжберень упал дельтаплан, пилот погиб, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Житомирской области. 

Отмечается, что в 8:23 по линии «101» в пгт Народичи поступило сообщение от сотрудников Национальной полиции о том, что между населенными пунктами Народичи и Яжберень на поле упал летательный аппарат. На место происшествия сразу были направлены отделения спасателей 14-й Государственной пожарно-спасательной части.

По предварительной информации, дельтаплан осуществлял обработку поля с подсолнечником, пилот не справился с управлением, в результате чего дельтаплан упал и человек погиб. На месте происшествия спасатели проложили магистральную линию для предотвращения возникновения пожара или взрыва. Обстоятельства падения устанавливаются.
ForUm

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