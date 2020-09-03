Служба безопасности Украины в Донецкой и Кировоградской областях разоблачила и пресекла многомиллионные схемы при ремонте автомобильных дорог.

По данным пресс-центра ведомства, в 2017 году Донецкий облавтодор заключил с местной строительной фирмой 7 контрактов на проведение ремонта междугородных и межобластных дорог на более 16 млн гривен. Большую часть этих средств подрядчик присвоил путем внесения в проектно-сметную и техническую документации ложных данных о качестве использованных материалов.

Инициированная СБУ проверка показала, что в результате схемы государству был нанесен ущерб почти 10 млн гривен. Кроме того из-за нарушения технологии ремонта дорожного покрытия преждевременно разрушилось и требует повторной реконструкции.

В рамках открытого уголовного производства правоохранители провели обыски в офисных помещениях подрядной организации и по месту жительства ее руководителей. Оперативники изъяли документы и черновую бухгалтерию, которые будут приобщены к доказательной базе дела.

Сейчас бывшему и действующему директорам строительной фирмы объявлено о подозрении по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 и ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для установления всех участников схемы. Проверяется возможная причастность к схеме должностных лиц облавтодора.

Разоблачение противоправной деятельности происходило совместно с ГУ Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области.

В Кировоградской области оперативники спецслужбы установили, что в 2020 году областное профильное госпредприятие заключило подрядный договор с местной частной структурой. Коммерсанты должны были отремонтировать автомобильную дорогу общего пользования в Голованевском районе протяженностью более 4 километров.

Во время выполнения работ подрядчик отклонился от условий проектно-сметной документации и использовал асфальтобетонное покрытие, которое не соответствует государственным требованиям.

По заключению строительно-технической экспертизы, в результате злоупотреблений коммерсанты могли нанести ущерб областному бюджету более чем 15 млн гривен.

По результатам инициированных СБУ проверок, госпредприятие не подписало соответствующие акты выполненных работ и ввода автодороги в эксплуатацию и не осуществило полную оплату. Подрядчик обязался осуществить повторный ремонт дороги в полном объеме за счет собственных сил и средств исполнителя.