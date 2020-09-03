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Данные социологического исследования показывают рекордное недоверие к антикоррупционным органам и их руководителям. Об этом свидетельствуют результаты общенационального исследования, проведенного Фондом «Демократические инициативы» совместно с социологической службой Центра Разумкова с 3 по 9 июля, сообщается на сайте Фонда.

Так, 96% опрошенных отмечают работу правоохранительных органов в борьбе с коррупцией как неэффективную, а наихудший баланс доверия и недоверия к правоохранительным институтам - у НАБУ и САП. Баланс доверия к ним является отрицательным и составляет в НАБУ – -58,7%, САП – -59,9%.

В частности самый низкий уровень полной поддержки всех руководителей правоохранительных органов оказался у директора НАБУ Артема Сытника. Так, на вопрос «Как Вы оцениваете работу следующих государственных деятелей-руководителей правоохранительных структур?» в отношении Сытника только 1,1% ответили «полностью положительно», «скорее положительно» - 9,5%.
ForUm

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