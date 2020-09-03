Служба безопасности Украины задержала на взятке начальника оперативного управления Главного управления ГФС в Тернопольской области, сообщает пресс-центр СБУ.
По предварительной информации, чиновник совместно с подчиненным руководителем отдела требовали $37 тыс. у местного бизнесмена. За эту сумму злоумышленники обещали коммерсанту переквалифицировать на более мягкую статью уголовного производство по делу о якобы неуплате налогов.
Правоохранители задержали обоих фигурантов в Тернополе, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, сразу после получения всей суммы взятки.
В рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении и направления в суд ходатайств об избрании меры пресечения.
Разоблачение злоумышленников проводилось совместно со следователями ГБР, под процессуальным руководством Офиса генпрокурора, при содействии Главного управления внутренней безопасности ГФС Украины.
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