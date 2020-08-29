В американском штате Калифорния разбился военный вертолет Black Hawk, в результате чего двое военных погибли и трое - получили ранения. Об этом в пятницу, 28 августа, сообщила газета Los Angeles Times.

Отмечается, что инцидент произошел накануне во время тренировки недалеко от города Коронадо на острове Сан-Клементе, расположенном примерно в 112 км к западу от города Сан-Диего.

«Единица Командования специальными операциями Армии США проводила тренировку, <...> когда произошел воздушный инцидент. Двое военнослужащих погибли и трое пострадали», - указано в сообщении армейской пресс-службы.

Территорию оцепили, ведется расследование инцидента.