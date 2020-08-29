также в разделеМир
Власти Беларуси заблокировали еще два оппозиционных издания 9
Молдова решила открыть границы для иностранцев 8
ЕС согласовал санкции против Беларуси 24
Пандемия коронавируса в мире идет на спад 25
В Минске задержали члена Координационного совета оппозиции 19
Макрон отреагировал на введение иностранных войск в Беларусь 54
Россия высылает норвежского дипломата 23
В Кремле назвали условия отправки своих силовиков в Беларусь 53
Саакашвили хотят выдвинуть его на пост премьера Грузии 29
Лукашенко обещает ответ «зажравшимся странам»: Мы им покажем, что такое санкции 82
СМИ: Премьер Японии уходит в отставку 19
В мире от коронавируса вылечились почти 16 миллионов человек 8
РФ рефинансирует $1 миллиард долга Беларуси 53
Путин рассказал о самочувствии дочери, которая привилась от COVID-19 28
В РФ попросили «Шарите» доказать диагноз Навального 105
Путин назван задержание «вагнеровцев» в Беларуси спецоперацией Украины и США 41
Лукашенко пригрозил студентам отменой отсрочек от армии 18
В ВОЗ прогнозируют рост смертности от COVID-19 33

В американском штате Калифорния разбился военный вертолет Black Hawk, в результате чего двое военных погибли и трое - получили ранения. Об этом в пятницу, 28 августа, сообщила газета Los Angeles Times.

Отмечается, что инцидент произошел накануне во время тренировки недалеко от города Коронадо на острове Сан-Клементе, расположенном примерно в 112 км к западу от города Сан-Диего.

«Единица Командования специальными операциями Армии США проводила тренировку, <...> когда произошел воздушный инцидент. Двое военнослужащих погибли и трое пострадали», - указано в сообщении армейской пресс-службы.

Территорию оцепили, ведется расследование инцидента.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3270 грн.
6
Теги