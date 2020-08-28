Контрразведчики Службы безопасности Украины обнаружили и блокировали функционирование устойчивого канала легализации иностранцев, выходцев из некоторых стран Азии и Ближнего Востока, и их незаконного перемещения в страны Европейского Союза, сообщает пресс-центр СБУ.

По данным следствия, участники межрегиональной преступной группы, жители Киева, Сум, Днипра, Харькова и Ужгорода, наладили масштабную схему изготовления пакетов поддельных документов высокого качества, необходимых иностранцам для обеспечения законного пребывания в Украине и выезда в страны Евросоюза. Стоимость каждого «пакета» составляла от 2 тысяч евро. Оперативники спецслужбы также установили, что злоумышленники производили большой перечень документов и удостоверений государственного образца.

В результате проведенной контрразведкой СБУ спецоперации в Киеве задержали организаторов преступной схемы при передаче очередном заказчику поддельных документов. Одновременно на территории Киевской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской и Закарпатской областей проведены обыски по местам проживания других участников преступной группы и в офисах. Следователи изъяли большое количество доказательств противоправной деятельности: поддельные паспорта стран ЕС, дипломы украинских учебных заведений, водительские удостоверения Украины и ЕС, орудия для их изготовления, в частности штампы и печати органов МВД, Миграционной службы, Пенсионного фонда, учреждений здравоохранения, консульских учреждений , дата-штампы Государственной пограничной службы и т.д. и компьютерную технику, которая использовалась в противоправных целях.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов, совершенные по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия. Решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении.