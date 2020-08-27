Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в Донецкой области схрон с большим количеством оружия и боеприпасов, сообщает пресс-центр СБУ.

Арсенал был спрятан в заброшенном здании старой фермы в одном из поселков Волновахского района. Оперативники спецслужбы изъяли из тайника 20 килограммов пластида, 10 противотанковых мин ПТМ-62, 4 противопехотных осколочных мины ОЗМ-72, 66 гранат Ф-1 и РПГ-6. В тайнике правоохранители также обнаружили два противотанковых гранатомета РПГ-26, два выстрела к гранатомету СПГ-9, автомат Калашникова, танковый пулемет Калашникова, почти 23 тыс. патронов различного калибра и десять метров бикфордова шнура.

По оперативной информации, схрон был оборудован в 2014-2015 годах бойцами добровольческого батальона, который вышел из района операции Объединенных сил.

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению лиц, которые обустроили схрон, и целей использования арсенала.

Мероприятия по выявлению тайника проводились совместно с Национальной полицией под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области.