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В районе проведения операции Объединенных сил киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали деятельность сети сепаратистских интернет-агитаторов, которую координировало так называемое «Министерство информации ДНР», сообщает пресс-центр СБУ.

По оперативной информации, в группу входили 5 жителей Мариуполя. По указаниям кураторов они систематически размещали деструктивные материалы на страницах в российских соцсетях, а также публиковали призывы к нарушению территориальной целостности и конституционного порядка в местных сообществах с более 150 тысячами пользователей.

Пропагандисты оправдывали российскую агрессию против нашей страны, популяризировали террористические организации «Л/ДНР» и отделение юго-восточных областей от Украины. Кроме того, злоумышленники призвали к массовым беспорядкам и акциям неповиновения.

Сейчас деятельность сети блокирована. Правоохранители проводят мероприятия по установлению и задержанию их сообщников.
ForUm

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