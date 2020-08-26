Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков относительно постановления о местных выборах подчеркивает, что ВР никогда не шла на ультиматум и действует в интересах Украины и граждан Украины, передает УНИАН.

На вопрос относительно заявления главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонида Кравчука о том, что Россия выдвигает ультиматум по изменению постановления о назначении местных выборов и готова ли ВР идти на уступки и ультиматумы России, Разумков ответил, что соответствующее письмо Кравчука поступило в парламент и было передано на рассмотрение комитетов ВР.

«Я тоже являюсь сторонником того, чтобы выборы проходили. Но мы должны учитывать то, в каких условиях и на каких основаниях это может быть. Это должны быть выборы на базе украинского законодательства. Это должно быть выбором, а не назначением. Это должна быть позиция, где будут участвовать и будут иметь равные возможности все участники этого процесса. И пожалуй, главное, что мы должны учитывать при принятии тех или иных решений, - это безопасность жизни и здоровья наших граждан и защита интересов именно нашего государства», - заявил Разумков.

Он выразил уверенность в том, что депутаты при рассмотрении тех или иных предложений на заседаниях комитетов будут учитывать это. «Если будут какие-то другие предложения к Верховной Раде как к институту, Верховная Рада будет базировать свои решения именно на вышеперечисленных мной позициях», - сказал Разумков.

На вопрос, пойдет ли ВР сейчас на ультиматум, Разумков ответил: «Верховная Рада никогда не принимала ультиматум. Верховная Рада, я еще раз повторю, действовала, действует и будет действовать в интересах нашего государства и наших граждан».

Напомним, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что на последнем заседании ТКГ РФ поставила ультиматум о том, что Верховная Рада должна изменить постановление о назначении местных выборов 2020 года, чтобы оно соответствовало минским соглашениям.