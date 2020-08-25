Финансовые неурядицы заставляют людей искать дополнительную материальную помощь. В такой ситуации их спасет кредит на карту круглосуточно. Этим видом кредитования пользуются люди, которые хотят взять небольшую сумму на короткий срок. Она нужна для погашения квартплаты или других коммунальных задолженностей. Для этой процедуры не требуется гора документов. А сам процесс занимает несколько минут.

Принцип работы кредитов онлайн

С помощью сайта в любой точке страны человек сможет быстро получить деньги онлайн на карту. Справки с места работы не требуются. Заработок подтверждать не надо. Единственным необходимым документом является паспорт. Заем будет одобряться для:

Лиц без официального трудоустройства.

Пенсионеров и студентов.

Людей от 18 лет.

Причина, по которой контора одобряет почти любой заем, заключается в том, что он берется на короткий срок. Сумма кредита колеблется от 600 до 10000 грн. Срок погашения задолженности выбирается индивидуально. Его можно продлить или закрыть досрочно. Минимальный термин – один день, максимальный – три года. Процент начисляется каждый день и составляет 2%.

Как высчитываются проценты микрокредитов

Минимальная сумма кредита составляет 600 гривен. Ни один банк не сможет даже оформить такой маленький заем на своих условиях. Два процента от этих денег составляют всего 12 грн. Семидневный процент по выплате – 84 грн. По истечению срока человек выплатит изначальные 600 грн плюс 84 грн. . Если клиент понимает, что не успевает по срокам закрыть кредит, то он имеет право попросить отсрочку. При этом погашаются только комиссионные деньги . Скрытые комиссии, дополнительные проценты отсутствуют.

Есть ли подводные камни

Когда речь идет о микрозаймах, люди не верят, что деньги даются на понятных условиях. Крупные организации славятся тем, что в договорах прописывают непонятные для большинства комиссии. В кредитах онлайн договор простой. Процент по кредиту больше, чем в банке. Это нужно понимать. Но за счет маленьких сумм процент не растет в геометрической прогрессии. По этому человек всегда может спокойно оплатить все задолженности. Такой вид займов востребован последние пять лет.

Как получить кредит на карту онлайн

Скорость, простота в оформлении, отсутствие бумажной волокиты, понятные условия – это главные плюсы микрозаймов. Чтоб получить деньги именно на банковскую карту человеку требуется паспорт, идентификационный код и доступ к интернету. Смартфон, планшет или ноутбук будут подходящим вариантом. Далее в личном кабинете заполняется анкета, и после ее проверки и одобрения выдаются необходимые деньги. Максимальный лимит для первого раза составляет 10000 грн. Основное правило пользования микрозаймами заключается в том, чтоб вовремя погашать долг. Тогда штрафной процент не будет увеличиваться. Если есть возможность отдать долг раньше срока, то лучше ею воспользоваться. Брать необходимо ту сумму, которую реально можно отдать за небольшой срок, учитывая проценты. Правильная оценка возможностей позволит не платить штрафы за просроченные дни.