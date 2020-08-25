Генеральный прокурор штата Нью-Йорк начала расследование в отношении Дональда Трампа и Trump Organization по подозрению в манипуляции стоимостью активов для обеспечения займов и получения экономических и налоговых льгот, и заявила, что сын Трампа Эрик отказался от сотрудничества.

Как сообщает Голос Америки, об этом стало известно в понедельник после того, как генеральный прокурор Летиция Джеймс подала ходатайство суд штата Нью-Йорк на Манхэттене, чтобы Trump Organization, Эрик Трамп (сын главы Белого дома – ред.) и другие подчинились ее повесткам.

По словам Джеймс, она начала свое расследование после того, как бывший личный адвокат и помощник Дональда Трампа Майкл Коэн заявил на слушаниях в Конгрессе, что в финансовых отчетах президента завышена стоимость некоторых активов, что позволило сэкономить деньги на кредитах и страховках, а стоимость других активов снижена, чтобы уменьшить налоги на недвижимость.

Джеймс добавила, что Эрик Трамп был «непосредственно вовлечен» в одну или несколько финансовых транзакций, которые сейчас проверяются, и не имел «убедительных оснований» отказаться от дачи показаний в соответствии с судебной повесткой.

Целью проверки являются четыре объекта недвижимости, в частности, участок площадью 85,8 гектаров в северном округе Вестчестер, к северу от Нью-Йорка, который называется Seven Springs Estate.

Генпрокурор штата проверяет налоговый вычет в размере 21,1 миллиона долларов для Seven Springs за 2015 год – пожертвования «сервитута по сохранению» – Дональд Трамп не смог построить поле для гольфа или жилые здания на этом участке в течение двух десятилетий.

Среди других проверяемых объектов недвижимости – здание на Уолл-стрит, 40 в центре Манхэттена, национальный гольф-клуб Трампа в Лос-Анджелесе и международный отель, а также «Трамп Тауэр» в Чикаго.

Генеральный прокурор заявила, что последнее здание было исключено из «Отчета о финансовом положении» Дональда Трампа с 2009 года. Для судебного разбирательства было подготовлено «значительное количество» материалов, но ситуация с другими находится в безвыходном положении.

«В течение нескольких месяцев Trump Organization делала необоснованные заявления, пытаясь скрыть доказательства от законного расследования своих финансовых операций», – заявила генпрокурор штата.

В другом судебном процессе Дональд Трамп в течение года боролся за то, чтобы помешать окружному прокурору Манхэттена Сайрусу Вэнсу получить его налоговые декларации за последние восемь лет.

Федеральный апелляционный суд заслушает аргументы Трампа 1 сентября, после того как судья отказался аннулировать повестку Вэнса. В прошлом месяце Верховный суд США постановил, что Трамп не защищен иммунитетом от расследования Вэнса.