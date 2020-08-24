Твиттер в очередной раз определил сообщение президента США Дональда Трампа нарушающим требования социальной сети.

Как сообщает Укринформ, в воскресенье служба безопасности Твиттера сделала соответствующую пометку на сообщении главы Белого дома.

Отметка о том, что публикация «вводит людей в заблуждение» появилась рядом с таким твитом Трампа: «Теперь демократы используют ящики для голосования, что является катастрофой для безопасности избирателей. Помимо всего прочего, они позволяют человеку голосовать несколько раз».

Это уже не первый случай, когда социальная сеть отмечает таким образом твиты Трампа. В мае Твиттер впервые пометил два сообщения президента США вводящими читателей в заблуждение, после чего Трамп обвинил соцсеть в попытке вмешательства в выборы. В отмеченных сообщениях глава Белого дома писал об угрозе подтасовки результатов голосования по почте.