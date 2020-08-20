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Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп считал Украину частью России. Об этом он заявил в эфире телеканала Puls 24, сообщает espreso.tv.

Ведущий поинтересовался у Болтона, трудно ли было ему работать с президентом, который «не знает, что Хельсинки не принадлежит РФ».

«У нас были такие разговоры очень часто, я даже не могу сосчитать, сколько раз мне приходилось объяснять ему, почему Корейский полуостров был разделен в 1945 году. То же самое было и с Украиной, которая, по его мнению, по сути часть России» , - заявил Болтон.

23 июня в продажу поступила книга Болтона «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома».

В своей книге Болтон пишет, что Дональд Трамп в частном порядке постоянно «ворчал и жаловался» на санкции против России, хотя публично их поддерживал, а также связывал военную помощь Украине с компроматом на Байдена .

Кроме того, Болтон вспоминает, что Трамп интересовался, есть ли Финляндия частью России, и просил у китайского лидера Си Цзиньпина помочь ему с переизбранием на второй срок.

Госсекретарь США Майк Помпео, комментируя неопубликованные отрывки книги бывшего советника президента по нацбезопасности Джона Болтона, назвал Болтона «предателем» , а его заявления - «ложью». Сам Трамп охарактеризовал мемуары Болтона как «сборник лжи и фейков» и заявил, что Болтон должен сесть в тюрьму за свои мемуары.

Джон Болтон в сентябре 2019 года был уволен с поста советника президента США по нацбезопасности из-за политических разногласий с Трампом и некоторыми членами его администрации.
ForUm

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