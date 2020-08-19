также в разделеОбщество
Умер Борис Патон 7
СНБО заявили о подготовке РФ масштабной кибератаки на Украину 7
Госэкоинспекция: За незаконные рубки будут отвечать лесхозы 9
Украина в 4 раза снизила стоимость электронных виз 11
Бастующих сотрудников белорусского госТВ заменили работниками RT 11
Зеленский осмотрел строительство моста в Запорожье и вспомнил о выборах 18
Адвокат: Суд повторно арестовал картины Порошенко 22
В Украине снова пересмотрят деление на карантинные зоны 15
Зеленский публично позвонил главе ФГИ из-за запорожского госпиталя 33
Белорусские пограничники не пустили в страну 17 журналистов-«туристов» 21
Одно из дел против экс-министра Омеляна закрыли 15
Зеленский назначил госуполномоченного АМКУ 17
ОМОН разогнал людей у проходной МТЗ 64
СБУ прокомментировала информацию об участии в «вагнеровской спецоперации» 39
Ермак назвал дезинформацией версию об участии СБУ в истории с «вагнеровцами» 38
В РФ арестовали блогера за «перевозку данных о московском метро в Украину» 31
Украина отправила гумпомощь в Бейрут 35
Укрзализныця запустит дополнительные поезда ко Дню Независимости 12

В Украине возобновили утилизацию непригодных оружия и боеприпасов в рамках проекта по демилитаризации трастового фонда НАТО, которую приостановили из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу Альянса.

В начале года эта деятельность в регионе была прервана из-за пандемии COVID-19. Теперь же введены специальные процедуры, обеспечивающие соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и безопасных условий труда. Трастовый фонд был создан в 2005 году по запросу правительства Украины. Вторая фаза проекта началась в 2011 году. С тех пор Агентство НАТО по поддержке и снабжению сделало свой вклад в утилизации более 29,6 тыс. тонн боеприпасов, 24 млн противопехотных мин ПФМ-1 (S) и наняла до 110 человек.

Предполагается, что с возобновлением работ до конца 2020 года будет уничтожено и безопасно утилизированы еще 1,5 тысячи тонн непригодных к эксплуатации боеприпасов. Украина обладает большим количеством старого и устаревшего оружия и боеприпасов, накопленных после вывода советских войск с территорий стран Варшавского договора. Оружие представляет потенциальную угрозу для населения и окружающей среды.

Проект трастового фонда НАТО направлен на улучшение региональной безопасности и безопасности населения, одновременно поддерживая Украину в выполнении обязательств по Оттавской конвенции. США является ведущей страной этого проекта.

Другие страны и международные организации, которые спонсируют проект, включают Европейский Союз, Бельгию, Финляндию, Германию, Японию, Италию, Ирландию, Люксембург, Норвегию, Швейцарию и Турцию.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги