Самая высокая температура, когда-либо официально зарегистрированная на нашей планете, +54,4 Цельсия, была отмечена в минувшее воскресенье в калифорнийском национальном парке Долина Смерти, сообщает BBC со ссылкой на метеорологическую службу США.

Место, где непосредственно установлен рекорд, также зовется красноречиво: Овраг Топка.

Предыдущий температурный пик, +54,0 градуса Цельсия, был зафиксирован там же в 2013 году.

Ожидается, что обжигающая жара на Западном побережье США продлится еще неделю и может даже усилиться.

В субботу и воскресенье в Калифорнии из-за аварии на электростанции, вызванной экстремальной погодой, произошли отключения электричества.

Считается, что летом 1913 года, также выдавшимся исключительно жарким, в Долине Смерти отмечалась еще более сильная жара: +56,6C. Но современные метеорологи сомневаются в точности измерений столетней давности.

Изучавший этот вопрос в 2016 году историк климатических явлений Кристофер Берт пришел к выводу, что информация о почти 57-градусной жаре противоречит другим данным, собранным в то же время в регионе.

В источниках фигурирует еще один глобальный температурный рекорд: +55С, якобы установленный в 1931 году в Тунисе. Но Берт не считает стопроцентно надежными результаты, полученные в Африке в колониальную эпоху.