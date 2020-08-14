Контрразведчики Службы безопасности Украины в районе проведения операции Объединенных сил обнаружили и задержали боевика незаконных вооруженных формирований, который участвовал в обстрелах позиций украинских подразделений. Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

Оперативники спецслужбы установили, что он оказал вооруженное сопротивление силам антитеррористической операции, будучи стрелком так называемой «Казачьей гациональной гвардии Всевеликого войска Донского Перевальского гарнизона» и «4 бригады 2 армейского корпуса народной милиции ЛНР».

По данным следствия, злоумышленник присоединился к незаконным вооруженным формированиям во время отбывания наказания в одном из исправительных учреждений региона за совершение тяжкого преступления. За это был освобожден из колонии.

Впоследствии боевик скрывался на подконтрольной украинской власти территории, где поселился недалеко от мест дислокации подразделений ВСУ на линии разграничения.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 2 ст. 260 (участие в не предусмотренным законом военизированных или вооруженных формированиях) Уголовного кодекса Украины. Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается досудебное следствие.

Мероприятия по разоблачению и задержанию злоумышленника проводились под процессуальным руководством прокуратуры Луганской области.