В настоящее время важнейшей мировой проблемой является заключение соглашения с Россией по ядерным вооружениям, считает президент США Дональд Трамп.

«Мы в настоящее время работаем с Россией над пактом по ядерным вооружениям. Это является сегодня крупнейшей мировой проблемой», - заявил Трамп в эфире радиошоу Хью Хьюитта, сообщает российский Интерфакс.

Он выразил мнение, что «Россия этого очень хочет» и потому не будет «оттягивать».

В октябре прошлого года Трамп заявил, что США, Россия и Китай должны заключить трехстороннее соглашение, ограничивающее разработки ядерного вооружения, вместо ДСНВ, действие которого истекает в феврале 2021 года. Пекин неоднократно давал понять, что не будет участвовать в трехсторонних переговорах с Москвой и Вашингтоном.

Также действующий президент США вновь заявил, что занимает намного более жесткую позицию по отношению России, чем его предшественник Барак Обама.

«Я заставил НАТО платить на $400 млрд больше, чтоб защитить себя от России, Обама ничего не получил, он только снижал и снижал (взносы стран НАТО на оборону - ИФ). Так обстоят дела», - сказал Трамп в ответ на вопрос о том, Обама или он более серьезно противостоят России.

Трамп также назвал в качестве своих шагов по сдерживанию России меры США по противодействию строительства газопровода «Северный поток-2».

«Я поднял тему трубопровода «Северный поток – 2», до меня никто даже не говорил об этом. Германия получает энергию из России. Я спросил, что это за сделка? Вы платите России миллиарды долларов, а мы защищаем вас от России?» - отметил президент США.

Кроме того, Трамп заявил об усилении американской армии во время его президентства за счет увеличения финансирования.

«Я выделил нашим военным $2,5 трлн. Наша армия сейчас самая сильная из всех когда-либо существовавших. Я потратил $2,5 триллиона долларов. При Обаме наша армия была истощена(...), я заботился о многих других вещах, и у нас есть космические силы», - напомнил американский лидер.