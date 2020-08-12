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Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден определился со своим кандидатом на должность вице-президента. Ею стала сенатор Камила Харрис, сообщает Украинская правда со ссылкой на The Guardian

Сенатору 55 лет и это первая чернокожая женщина, которая будет соревноваться за пост вице-президента США. До того как стать сенатором, Харрис работала генеральным прокурором Калифорнии.

«Для меня большая честь объявить, что я выбрал Камилу Харрис – бесстрашного борца за права простых людей и одну из лучших госслужащих нашей страны – в качестве кандидата на пост вице-президента», – написал Байден в twitter.

Ожидается, что во времена актуальности движения за права афроамериканцев, Харрис привлечет на сторону Байдена их голоса.

В свою очередь Дональд Трамп Белого назвал кандидатку в вице-президентыфальшивкой, а Байдена – худшим выбором для американцев.

«С Харрис в качестве «политической жизненной силы» Джо Байден передает контроль над нашей страной радикальной мафии с обещаниями повысить налоги, сократить финансирование полиции, убить рабочие места в энергетике и открыть наши границы», - написал он.

 

 
ForUm

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