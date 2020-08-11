Зеленский часто говорил, что не любит критику. Впрочем, мало кому из нас она нравится, но мы не пытаемся закрыть рты каждому, кто имеет смелость указать на ошибки. А вот президент привык поступать по-другому.

Уголовные производства против собственника главных оппозиционных телеканалов страны результата не дали. Телеканал «112 Украина» лишили лицензии, но заткнуть рты журналистам так и не удалось. Теперь СБУ и прокуратура пытаются осуществить рейдерский захват канала, передав его АРМА. А ведь Зеленский, еще не будучи гарантом Конституции, обещал быть непредвзятым.

«Мы с вами голосовали за одного Порошенко, а выбрали другого», - начинал свое выступление Владимир Александрович. Иронично, но теперь, когда мы наблюдаем такую деградацию власти, практически всю дебатную речь Зеленского-кандидата можно адресовать Зеленскому-президенту.

Мы голосовали за одного Зеленского, а выбрали другого. Первый – не политик, а простой «человек, который пришел сломать эту систему». Он прекрасный оратор, который ездит на велосипеде и дает пять своим избирателям. У него сердце болит за каждого гражданина страны и даже за собаку украинки, которая осталась во время эпидемии коронавируса в Ухане. Обычно он появляется, когда есть камеры. А когда камеры выключаются, появляется другой Зеленский. Первый кричит о люстрации и отсутствии кумовства, а второй тихо назначает старых друзей. Первый говорит, что пенсии покажут «плюс» второй делает «минус». Первый обещает профинансировать больницы для борьбы с коронавирусом, а второй "зашивает" деньги из спецфонда в асфальт.

После экспрессивного вступления нынешний глава государства задал своему предшественнику ряд весьма злободневных вопросов. Но смог ли бы он ответить на свои же претензии сегодня?

Сколько денег вам еще нужно взять из бюджета страны, чтобы наесться? Как так получилось, что Украина – практически самое бедное государство при самом богатом президенте за всю историю? Не хотели бы вы принять участие в эксперименте и попробовать прожить на 1500 грн пенсии хотя бы месяц?

Конечно, состояние Зеленского до «золотых гор» Порошенко не дотягивает. Но и бывший актер - далеко не бедный человек. Еще до начала каденции он успел вляпаться в скандал, не задекларировав свою виллу в Италии. Кроме того, журналисты периодически публикуют расследования, согласно которым “простой парень" уже на посту лидера государства продолжает пользоваться сомнительными финансовыми юрисдикциями.

Тем временем страна явно не разбогатела. Еще до коронавирусных ограничений, на которые можно с легкостью списать все экономические провалы, рост ВВП стал сокращаться. Рекордное падение демонстрировала украинская промышленность. Страшно загадывать, что будет со страной после победы над Covid-19, ведь управленцы от Зе явно неэффективны - как минимум в разрезе борьбы с безработицей.

Что касается денег из бюджета страны, четких фактов коррупции со стороны Зеленского пока нет. Но от президентских бенефитов, оплаченных гражданами, Владимир Александрович отказываться не спешит. Гарант недавно продал свой дом и теперь живет в «Конча-Заспе», хотя резиденцию хотел «отдать детям». Президентского кортежа он тоже не лишился, ссылаясь на обеспечение безопасности. Теперь президентские авто гоняют по столице, нарушая правила дорожного движения. Отдыхает Владимир Александрович тоже по-королевски - в Омане, один только чартер куда стоил около 12 тысяч долларов в час. Президент живет, как простой украинец, не правда ли?

Пенсиями, которые упомянул Зеленский-кандидат, Зеленский-президент действительно обеспокоился. Например, с апреля внедрил 500 гривен надбавки для 80-летних. Однако, если «приплюсовать» все пенсионные изменения, окажется, что на выплатах только сэкономили. Причем нехило: примерно 50 миллиардов гривен. Это удалось за счет переноса мартовской индексации на май.

Более того, минимальная выплата для большинства престарелых украинцев все еще остается примерно на том же уровне, что и раньше - 1712 гривен. За эту сумму Гарант может разве что один раз скромно пообедать в ресторане.

Какова ваша доля с незаконного копания янтаря?

По суровому требованию Зеленского, которое он озвучил в «стиле Лукашенко», руководитель Житомирского облуправления лесничества уволился. Правда, затем он не только восстановился через суд, но и получил не много ни мало 107 тысяч гривен компенсации. Подобная участь ждала и уволенных Нацполицией начальников в 9 райотделах в Житомирской, Ровенской и Волынской областях.

Заметьте: речь идет только об увольнениях. Никто из янтарных коррупционеров так и не сидит в тюрьме, хотя жители областей едва ли не кивают на «крышевателей» пальцами.

СМИ писали: как только президент покинул Житомирскую область, в лесу запустили мотопомпы. Но в течение года наблюдаем хоть какую-то видимость работы по борьбе с незаконной добычей. Действительно стало больше заявлений о задержании нелегальных добытчиков с крупными партиями - по 30-40 килограмм янтаря. Шуму наделало изъятие партии янтаря в Ровенской области на 1,2 миллиона долларов. Жители Олеського района Житомирской области, где раньше велась масштабная добыча, говорят: теперь работы не ведутся.

Но в Ровенской области есть участки, где добыча продолжается как ни в чем ни бывало. Местные жители говорят, что от полиции поступают распоряжения, когда копать можно и нельзя. Якобы после смены покровителей потоки были перераспределены. Нелегальной добычей продолжают заниматься даже школьники.



Да и в целом снижение объемов контрабанды - это вряд ли заслуга самого Зеленского. Оно связано еще и с тем, что янтарь на мировых рынках подешевел. Экономисты прогнозируют: как только цена вновь поднимется, копать будут с удвоенной энергией. Проблема ведь не только в запретах и штрафах, но и в социальном обеспечении украинцев. Если людям не хватает средств к существованию, они ищут пути выживания. Зеленский должен не просто увольнять чиновников, но системно бороться с безработицей. И не только обещаниями о вакансия в дорожной инфраструктуре, но и конкретными действиями для повышения благосостояния региона.

Куда делись наши карпатские леса?

Это вопрос, который Зеленскому точно стоит адресовать себе самому. Мы потеряли около 6 тысяч гектаров леса, но ни одного дела нет, и даже обвинения не предъявлены. А лесные пожары, которые происходили с момента инаугурации Зеленского, стали хорошим способом спрятать незаконную вырубку.

Президент грозно заявлял, что с вертолета увидел, что происходит с хищением недр. Более того, он якобы знает все фамилии, так что люди “далеко не уедут из нашей страны”. Однако преступники даже и не думали бежать. Незаконную вырубку так и не прекратили, но руководителей правоохранительных органов не уволили и не привлекли к ответственности. Какой такой интерес Гаранта позволяет ему закрывать на это глаза?

Вклад Зеленского закончился на подписании закона, запрещающего сплошные вырубки елово-буковых лесов на склонах Карпат. Глава Гослесагентства отчитался о том, что вырубка сократилась на треть, что не может не радовать. Но этого мало, ведь уже за время президентства Зе незаконная рубка по оценкам экспертов нанесла стране убытков более чем на полмиллиарда гривен.

Помимо торжественного подписания бумаг, нужен еще контроль за соблюдением правил. Президент поставил экс-премьеру Алексею Гончаруку задачу разобраться с проблемой. С чем он, конечно, не справился. Бороться с контрабандой - это ведь не на самокате по Кабмину кататься.

Целый ряд вопросов у Зеленского-кандидата возник относительно расследований резонансных дел. Почему поджигателей магазина "Рошен" нашли за 4 часа, а поджигателей военных складов и взрывателей машины Шеремета не могут найти несколько лет? Почему никто не сидит за Иловайск и Дебальцево? Почему спустя 5 лет мы так и не знаем имена убийц на Майдане?

За дело Шеремета Зеленский взялся лично. Настолько лично, что даже присутствовал на презентации результатов расследования руководством МВД. Министр внутренних дел и генпрокурор назвали подозреваемых, которых якобы возглавил артист Андрея Антоненко. Но суд может ничего не дать, так как следствию, кроме косвенных доказательств, предъявить нечего. В самом деле, нельзя же обвинять людей в убийстве только лишь на основании схожести их стиля одежды или походки с теми, кто был запечатлен на видео с камер наблюдения? Выключенный во время убийства телефон - весомый аргумент, но тоже косвенный. Даже если подозреваемые действительно убили журналиста, с таким уровнем обвинений они могут избежать ответственности. А если улики и обнаружатся, повторно привлечь их к ответственности будет сложно.

Поджигателей складов тоже так и не нашли. Правоохранители отрицают, что вина лежит на Военной службе правопорядка. Что касается Иловайска и Майдана, дела забрали у тех следователей, которые их вели. Сейчас в них полный ступор.

Сколько лично вам занесли с Роттердам+?

Несмотря на то, что Зеленский множество раз критиковал методику определения стоимости угля, из-за которой вся страна переплачивала за топливо, никаких посадок выгодополучателей не последовало. На замену Гончаруку пришел Денис Шмыгаль. Зеленского, кажется, не волновало, что премьер не так давно работал в ДТЭК Ахметова - главного бенефициара “Роттердам+”. А и.о. Министерства энергетики команда президента выбрала Ольгу Буславец, которая работала в ведомстве как раз во время действия этой схемы. Персона Буславец - это вообще отдельная история. Она говорит, что принимать решения ей, как Рыбе по гороскопу, помогает интуиция.

Никаких подозрений не выдвинули и виновным в обвале гривны в 2014 году, а ведь это был еще один вопрос в адрес Порошенко. Да и дела против самого экс-президента, развитие которых Гарант обещал на дебатах, кажется, открыты только для «галочки».

Помните ли вы, что такое люстрация?

Президент либо сам забыл, либо вовсе никогда не знал, что это за заморский зверь. Больше года назад Зеленский хотел люстрировать всех чиновников и нардепов, которые работали с 2014 года. Но в итоге именно такие кадры составляют 90% его команды. Особенно - в Кабмине. «Новые лица» оказались «старыми физиономиями», которые уже работали в обойме власти при Порошенко. При чем многие из них - выходцы из «грантоедских» организаций, работающих на интересы Запада. А, как известно, бывших "грантоедов" не бывает. Возможно, именно поэтому мы практически не увидели отличий между работой правительств Гройсмана и Гончарука-Шмыгаля.

Что же касается люстрации в отношении лиц, которые занимали свои места при Януковиче, здесь дыма оказалось больше, чем огня.

Президент с удовольствием взял советником экс-министра финансов с 2016 по 2018 годы Александра Данилюка. Зеленский хотел восстановить в должности и столичного экс-прокурора Сергея Юлдашева, но отменил приказ о назначении. Люстрированный экс-министр экономического развития Айварас Абрамовичус стал гендиректором «Укроборонпрома». Фактически, экс-глава Офиса президента Андрей Богдан тоже подпадал под этот закон, но должность главы администрации вывели из-под государственной службы. Прямо обвинить Зеленского в лицемерии было нельзя, но народ все понимал.

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Остается задать Зеленскому еще пару вопросов из тех, которые он адресовал своему предшественнику. Владимир Александрович, вам не стыдно? Как вы спите по ночам?

Впрочем, отвечать необязательно.