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Контрразведчики Службы безопасности Украины обнаружили в Донецкой области схрон с взрывчаткой и военными средствами поражения, который представители так называемого «МГБ ДНР» планировали использовать для осуществления терактов на мирной территории страны, сообщает пресс-центр СБУ.

Арсенал был размещен в заброшенной усадьбе на окраине Марьинки в серой зоне. По оперативной информации, его оборудовал представитель «силового блока» террористов в своем прежнем доме. Средства поражения он планировал впоследствии задействовать для дестабилизации ситуации в мирных украинских городах.

В тайнике правоохранители обнаружили более 5 килограммов тротила, 3 килограмма пластида, 3 ручных противотанковых гранатомета, противотанковую мину ТМ 62М, 3 противопехотные осколочные мины МОН-50, 12 ручных гранат с запалами РГД-5, 16 ручных противопехотных оборонных ударно-дистанционных гранат РГО, 3 электродетонаторы, винтовку Мосина с оптическим прицелом и более тысячи патронов калибра 5,45.

Изъятые средства поражения направлены на экспертизу. Продолжаются следственные действия, устанавливаются источники происхождения оружия и взрывчатки и обстоятельства подготовки к подрывной деятельности.
ForUm

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