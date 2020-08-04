также в разделеМир
Премьер Польши назвал «Северный поток-2» платой за оружие для Путина 9
Лукашенко заявил, что в Беларуси скрывается еще одна группа боевиков 22
В Беларуси началось досрочное голосование на выборах президента 17
СМИ: Российские хакеры украли документы британского экс-министра 12
Верховный суд Польши подтвердил победу Дуды 13
ВОЗ: COVID-19 переболело менее 10% населения планеты 12
ВОЗ: Вакцина от COVID-19 может никогда не появиться 27
ВВС: Иран занизил количество умерших от COVID-19 почти втрое 15
Задержанные «вагнеровцы» заявили, что направлялись в Латинскую Америку 22
Польская оппозиция не смогла обжаловать результаты выборов 26
Трамп требует смертной казни для бостонского террориста 26
В Саудовской Аравии завершился хадж с рекордно малым числом участников 11
Польша оштрафовала «Газпром» на $57 млн из-за «Северного потока-2» 39
Цепкало: Кремль впервые решил не поддерживать Лукашенко на выборах 455
Израиль нанес ответный удар по объектам ХАМАС в секторе Газа 11
Астронавты в капсуле SpaceX Crew Dragon успешно вернулись на Землю 29
Спецназ Афганистана ликвидировал главу разведки подразделения Исламского государства 20
Microsoft прервала переговоры о покупке приложения TikTok 21

Россия поменяла братские отношения с Беларусью на партнерские». Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает БЕЛТА.

«Россия всегда была, есть и будет нашим ближайшим союзником, кто бы ни был у власти в Беларуси или в России. Это непреодолимый фактор, это глубоко внутри наших народов. Даже несмотря на то, что братские отношения с нами поменяла на партнерские. Напрасно», - сказал Лукашенко.

Вместе с тем он обратил внимание, что отношения стратегического партнерства Беларусь будет строить и с Китаем, и с Западом, США, с соседями, а также странами дальней дуги. «Мы и дальше будем решать международные проблемы исключительно мирным путем и, если попросят, готовы протянуть руку помощи другим государствам, - подчеркнул президент. - Мы никому ни на какие проблемы не навязывались и навязываться не собираемся. Хотите помощи, видите эту помощь от нас - пожалуйста, мы поможем».

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги