Суд в Москве приговорил к девяти годам колонии общего режима гражданина США Тревора Рида, который летом 2019 оказал сопротивление полицейским при задержании. Он признан виновным по статье о применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителей власти, сообщает Радио Свобода.

В августе 2019 Рида задержали из-за громкой ссоры с двумя девушками после жалобы жителей одного из домов на Ленинградском шоссе. Как утверждало обвинение, американец сопротивлялся при задержании, а в патрульной машине напал на водителя, порвав его форму, и ударил его напарника.

Пострадавшие сотрудники также требовали от Рида по 150 тыс. рублей компенсации за моральный ущерб. По словам американца, он добровольно передал каждому из них по 50 тыс. и попросил у них прощения.

Статья, по которой судили американца, предусматривает до 10 лет лишения свободы. Прокуратура просила приговорить его к 9 годам и 8 месяцам колонии.

Рид является студентом Университета Северного Техаса, он прибыл в Россию по туристической визе.

Сам Рид вину не признает. Он заявлял, что не помнит, что произошло, поскольку был пьян. Защита Рида указывал на нарушения в процессе, а его родственники просили Белый дом обратить внимание на дело.