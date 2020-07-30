также в разделеМир
США запустили марсоход, который будет искать следы жизни на планете 11
В Беларуси открыли дела против оппозиционеров в связи с задержанием «вагнеровцев» 24
Трамп призвал отложить выборы президента США 24
В мире за сутки COVID-19 заразилось рекордное число человек 23
ВОЗ: Коронавирус не имеет сезонности 19
Задержание боевиков в Беларуси: Лукашенко требует от РФ объяснений 61
После задержания российских боевиков Лукашенко срочно собрал Совбез 34
Задержанных в Беларуси боевиков ЧВК Вагнера нашли в базе «Миротворца» 40
В Турции приняли закон о контроле над социальными сетями 14
СМИ: Россия использует англоязычные сайты для распространения фейков о COVID-19 17
В Беларуси заявили о задержании под Минском 32 боевиков ЧВК Вагнера 72
Италия продлила чрезвычайное положение до 15 октября 24
В Саудовской Аравии начинается хадж без паломников 30
В мире от кронавируса умерли уже 663 тысячи человек 16
Лукашенко заявил, что бессимптомно перенес коронавирус 28
В России оштрафовали журналиста, которому полицейский сломал руку 30
Во Вьетнаме зафиксирована вспышка нового коронавируса 26
В ВОЗ заявили об усилении пандемии коронавируса 18

Суд в Москве приговорил к девяти годам колонии общего режима гражданина США Тревора Рида, который летом 2019 оказал сопротивление полицейским при задержании. Он признан виновным по статье о применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителей власти, сообщает Радио Свобода.

В августе 2019 Рида задержали из-за громкой ссоры с двумя девушками после жалобы жителей одного из домов на Ленинградском шоссе. Как утверждало обвинение, американец сопротивлялся при задержании, а в патрульной машине напал на водителя, порвав его форму, и ударил его напарника.

Пострадавшие сотрудники также требовали от Рида по 150 тыс. рублей компенсации за моральный ущерб. По словам американца, он добровольно передал каждому из них по 50 тыс. и попросил у них прощения.

Статья, по которой судили американца, предусматривает до 10 лет лишения свободы. Прокуратура просила приговорить его к 9 годам и 8 месяцам колонии.

Рид является студентом Университета Северного Техаса, он прибыл в Россию по туристической визе.

Сам Рид вину не признает. Он заявлял, что не помнит, что произошло, поскольку был пьян. Защита Рида указывал на нарушения в процессе, а его родственники просили Белый дом обратить внимание на дело.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги