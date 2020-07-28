Военные самолеты США усилили разведывательную деятельность над Черным морем у российских границ, это не останется без реакции, заявил первый заместитель главы комитета Госдумы по обороне, Герой России Андрей Красов.

«Мы констатируем, что полеты разведывательной авиации США над Черным морем участились. Часто это разведывательные, часто это провокационные полеты», - сказал Красов Интерфаксу, комментируя вылет в понедельник российского истребителя Су-27 на перехват над Черным морем самолета-разведчика США Poseidon.

«Хотелось бы отметить, что США находятся очень далеко от акватории Черного моря. И возникает вопрос: что делает американский самолет-разведчик в такой дали от своих границ?» - сказал Красов.

«У нас развивается инфраструктура не только Военно-морского флота, но и вся инфраструктура войск, расположенных в Крыму. Наверное, нашим американским коллегам очень интересно узнать, как идет развитие Вооруженных сил России в регионе Черного моря», - сообщил Красов.

«Действия американских самолетов-разведчиков не останутся без реакции. Российские летчики действуют профессионально. Американские самолеты меняют курс и улетают от границы России», - сказал замглавы комитета Госдумы по обороне.

В понедельник российские военные сообщили, что истребитель Су-27 был поднят в воздух на «перехват» американского самолета-разведчика над Черным морем.

«Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как американский самолет-разведчик Р-8А «Посейдон». После разворота самолета-разведчика ВМС США от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования», - говорится в сообщении Национального центра управления обороной РФ.

О вылетах истребителей Су-27 на «перехват» самолетов-разведчиков США над Черным морем российские военные также сообщали 23 и 24 июля.