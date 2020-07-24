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Служба безопасности Украины задокументировала масштабное хищение государственных средств, выделенных на реконструкцию международного аэропорта «Борисполь».

Оперативники спецслужбы установили, что менеджмент коммерческой структуры в 2017 стал победителем тендера на строительство многоуровневого паркинга в аэропорту.

Бизнесмены подозреваются в фальсификации документов об объемах выполненных работ и использовании субъектов хозяйствования с признаками фиктивности, что позволило перевести в наличные и присвоить почти 37 млн гривен.

В рамках начатого уголовного производства сотрудники СБ Украины проводят ряд обысков в офисах и по месту жительства фигурантов производства.

В квартире одного из фигурантов правоохранители изъяли около $60 тыс. и более 1,5 миллиона гривен, законность происхождения которых не подтверждена.

По всем адресам проведения обысков описывается и изымается финансово-хозяйственная документация, подтверждающая противоправную деятельность фигурантов.

Продолжается досудебное следствие в уголовном производстве, начатом по ч. 2 ст. 212 и ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.
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