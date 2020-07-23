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Следователи Государственного бюро расследований задержали сотрудника одного из Киевских подразделений СБУ во время сбыта боеприпасов гражданину.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе бюро, сотрудник СБУ наладил механизм сбыта оружия и боеприпасов гражданским лицам. Так, в ходе следствия задокументирован факт сбыта жителю Харькова автомата «АКС-74», 5 магазинов к нему и более 1200 патронов калибра 5,45 мм на сумму 1500 долларов США.

22 июля 2020 следователи ГБР задержали сотрудника СБУ во время сбыта очередной партии патронов и двух предметов, которые внешне похожи на гранаты, в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Во время обыска по месту жительства задержанного, а также в одном из хранилищ в Харькове, обнаружено и изъято 3500 патронов, автомат «АКС-74» и 2 гранаты, которые внешне похожи на боевые.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины), избрании в отношении него меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

В случае доказательства вины задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.
ForUm

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