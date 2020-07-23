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Служба безопасности Украины задержала бывшего сотрудника контрразведки Андрея Байдалу (позывной «Швед»). Ему сообщили о подозрении в незаконном обращении с оружием, сообщает РБК-Украина.

По их информации, ряд изданий 8 июля сообщали об обысках у представителей Главного управления разведки Министерства обороны и задержании бывшего сотрудника СБУ.

В ответе на запрос РБК-Украина СБУ подтвердила, что задержанный – Андрей Байдала.

«Следователями органов безопасности сообщено о подозрении запрашиваемому гражданину в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 28 и ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием и боеприпасами, совершенное группой лиц, - ред.), а также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», - говорится в ответе ведомства.

СБУ отказалась сообщить подробности задержания и обысков у сотрудников разведки Минобороны, сославшись на запрет разглашать данные досудебного расследования.

В издании отмечают, что в июне 2019 года российские СМИ распространили информацию о том, что боевики назвали организаторами убийства главаря Александра Захарченко агентов якобы под руководством сотрудника департамента контрразведки СБУ Андрея Байдалы.

Напомним, главарь «ДНР» Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в одном из кафе в центре оккупированного Донецка.

В СБУ заявляли, что убийство Захарченко могло стать результатом внутренних «разборок» или зачистки с российской стороны; официальный Киев утверждал, что Украина была заинтересована в том, чтобы Захарченко был жив.
ForUm

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