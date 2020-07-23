Служба безопасности Украины расследует обстоятельства относительно финансирования сепаратизма менеджментом одной из коммерческих структур Днипра.

Оперативники спецслужбы установили, что в течение 2018 коммерсанты по заказу местной власти разработали ряд проектов землеустройства на территории областного центра на общую сумму более 28 млн гривен.

В рамках уголовного производства сотрудники СБУ задокументировали, что после получения оплаты по договору участники схемы перечислили более 7 млн гривен на фиктивные предприятия. Среди них зарегистрированы на лиц, причастных к сепаратистской деятельности, которые постоянно проживают на временно оккупированной территории АР Крым.

В ходе обысков правоохранители изъяли документацию и другие доказательства, подтверждающие противоправную деятельность.

Продолжаются следственные действия.

Документирования противоправной деятельности осуществляется под процессуальным руководством прокуратуры Днепропетровской области.