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Государственный департамент США объявил о вознаграждении до $1 млн за информацию, которая приведет к арестам граждан Украины Артема Радченко и Александра Еременко за участие в транснациональной киберпреступности.

Об этом говорится в заявлении государственного секретаря США Майкла Помпео, обнародованном в среду, 22 июля, сообщает Укринформ.

«Киберпреступники не соблюдают и не уважают верховенства права ни в одной стране. Поскольку их криминальные возможности распространяются по всему миру, мы приветствуем сотрудничество и координацию всех правительств для привлечения этих преступников к ответственности и защиты невинных граждан по всему миру», - отмечается в заявлении.

Как уточнили в Госдепе, Секретная служба США в январе 2020 года провела расследование, по результатам которого были выдвинуты обвинения против Радченко и Еременко по 16 пунктам. В том числе, речь шла о сговоре в мошенничестве с ценными бумагами, электронными транзакциями, а также о компьютерном мошенничестве.

«Обвинение утверждает, что Радченко и Еременко взломали электронную систему сбора, анализа и поиска данных Комиссии по ценным бумагам и биржам, украв тысячи конфиденциальных файлов, которые затем незаконно продали с целью получения прибыли», - говорится в обнародованном документе.

Кроме того, сообщается, что Комиссия по ценным бумагам и биржам подала гражданскую жалобу против Еременко, а также других физических и юридических лиц.

Практика Государственного департамента США назначать вознаграждение за поиск и задержание транснациональных преступников финансируется из специальной государственной программы TOCRP. Вместе с программой по выявлению преступников, связанных с наркотиками, с 1986 года удалось привлечь к ответственности более 75 человек. Всего по этим программам было потрачено 130 млн долл. из государственного бюджета США.
ForUm

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