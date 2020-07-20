Возле Сум произошел выброс токсичного одоранта, который имеет сильный неприятный запах. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ Александр Журба.

«В ночь с 19 на 20 июля сумчане жаловались на неприятный запах в городе. По предварительной информации, около села Анновка произошел выброс одоранта - вещества, добавляемого к природному газу, который является токсичным веществом 2 класса опасности с характерным запахом», - написал он в Facebook.

Низкие концентрации (около 4 миллионных долей) вызывают раздражение кожи и глаз, головную боль, тошноту, замедление дыхания.

Он призвал граждан по возможности закрыть окна; увлажнять воздух в помещении; в случае ухудшения самочувствия - обратитесь за помощью к врачам.