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Одной из причин, что послужили развитию событий вокруг храма Святой Софии в Стамбуле и превращению его в мечеть властями Турции стало отсутствие единства между Православными Церквями.

Об этом заявил иерарх Элладской Православной Церкви митрополит Пирейский Серафим в заявлении, которое опубликовал греческий ресурс romfea.gr.

«Надеюсь, теперь понятно, насколько трагической ошибкой было дарование автокефалии раскольникам и самочинному сборищу в Украине по велению евроатлантистов, ведь это событие, которое разрушило единство Православных Автокефальных Церквей», – сказал митрополит Серафим.

По его мнению, «одной из причин происходящего сегодня с храмом Святой Софии в Стамбуле является отсутствие единства как между Православными Церквями, так и между православными странами, которые цепляются за еретиков вместо объединения в мощную православную силу».

Митрополит Серафим жестко раскритиковал решение властей Турции превратить Святую Софию из музея в мечеть, а также обратился с требованиями к правительству Греции для соответствующей незамедлительной реакции на происходящее, не рассчитывая на «какую-либо существенную поддержку со стороны международных организаций».

Заявление митрополита Серафима прокомментировал у себя на странице в Фейсбук заместитель председателя Отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Данилевич.

«Превращение Святой Софии в мечеть возмутило весь православный, и особенно греческий мир, где уже говорят очень прямо, не стесняясь в выражениях», - написал протоиерей Николай.

По его словам, «хорошо, что в греческом мире приходит все больше понимания (оно было и раньше) ошибочности действий Константинопольского патриархата в Украине. Важно понимать ошибки, и исправлять их. Особенно, когда и Сам Господь посылает знаки».

 
ForUm

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