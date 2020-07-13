В результате пожара на десантном корабле ВМС США USS Bonhomme Richard на военно-морской базе в Сан-Диего пострадал 21 человек.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на АР.

«Двадцать один человек получил легкие ранения в результате взрыва и пожара в воскресенье на борту корабля на военно-морской базе Сан-Диего», - говорится в сообщении.

Семнадцать моряков и четверо гражданских лиц были госпитализированы с «неопасными для жизни травмами».

Ведется расследование причин инцидента.