В результате пожара на десантном корабле ВМС США USS Bonhomme Richard на военно-морской базе в Сан-Диего пострадал 21 человек.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на АР.
«Двадцать один человек получил легкие ранения в результате взрыва и пожара в воскресенье на борту корабля на военно-морской базе Сан-Диего», - говорится в сообщении.
Семнадцать моряков и четверо гражданских лиц были госпитализированы с «неопасными для жизни травмами».
Ведется расследование причин инцидента.
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