Госсовет Турции разрешил превратить собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на CNNTURK.

«Госсовет Турции отменил решение от 1934 года о превращении Айя-Софии в музей», - сообщает источник, отмечая, что теперь Айя-София может использоваться как мечеть.

Ранее президент Турции Эрдоган заявлял, что ждет решения Госсовета по возможности изменения статуса собора Святой Софии и превращении его из музея в мечеть и поступит в зависимости от решения.

По указанию президента Турции Реджеп Тайип Эрдогана в конце мая в честь окончания месяца Рамадана, в соборе прочитали суру Корана Аль-Фатх в память о взятии Стамбула турками.

Действия Эрдогана вызвали негативную реакцию христиан по всему миру и неоднозначную оценку в турецком обществе.

Власти Греции назвали это оскорблением международного сообщества и вызовом религиозным чувствам христиан по всему миру.

В Русской Православной Церкви отметили, что попытки изменить статус храма-музея Святой Софии приведут к изменению и нарушению межконфессионального и межрелигиозного баланса.

Патриарх Кирилл в своем заявлении назвал изменение статуса собора Святой Софии угрозой всей христианской цивилизации, общечеловеческой духовности и истории.

С обращениями сохранить музейный статус собора Святой Софии к турецким властям обращались также Предстоятели Поместных Православных Церквей.

Айя София была основана христианским императором Юстинианом и была открыта 27 декабря 537 года. Собор более тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.