Министерство финансов США оштрафовало интернет-магазин Amazon на 134,523 доллара. Причиной стало то, что компания предоставляла услуги с нарушением санкционных программ, в частности относительно Крыма. Об этом говорится в заявлении Министерства финансов США, передает hromadske.

В течение 2011-2018 годов Amazon предоставляла товары и услуги жителям регионов, которые подпадают под санкции. Это касается аннексированного Крыма, Ирана и Сирии. Хотя еще в феврале 2015 сообщалось, что Amazon прекращает деятельность с клиентами из Крыма.

Также компания обслуживала клиентов, которые фигурируют в санкционных списках или ранее работали на дипломатические миссии стран из этих списков. Речь идет о санкционных списках по России, Кубе, Ирану, Северной Корее, Судану и Сирии.

Причиной нарушений называют некорректную работу автоматизированной системы по проверке клиентов в санкционных списках. За все время интернет-магазин предоставил услуг и товаров примерно на 269 000 долларов, нарушая санкционные программы.

В Минфине считают, что компания поздно сообщила о некорректной работе и сначала хотели оштрафовать Amazon более чем на миллион долларов. Но впоследствии в ведомстве решили, что нарушения были незначительными, кроме того, компания сообщила о них самостоятельно.