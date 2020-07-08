Два престижных американские вуза Гарвардский университет и Массачусетский технологический институт подали в суд на администрацию президента США Дональда Трампа из-за отказа иностранным студентам находиться на территории США.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Гарвард и МИТ просят суд вывести иностранных студентов из-под действия новых визовых правил.

Накануне белый дом принял решение, согласно которому иностранные студенты, обучающиеся в американских вузах, лишат студенческой визы, если в следующем учебном году будут учиться только в онлайн-формате.

Обучение онлайн ввели в большинстве учебных заведений в США из-за эпидемии коронавируса.

Поэтому, иностранным студентам, которые сейчас находятся в США, могут не продлить студенческую визу, а значит - депортировать.