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Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски в мэрии Одесского городского совета. Обыски проводят по поручению прокуратуры.

Об этом сообщила пресс-офицер управления СБУ в Одесской области Анна Шевчук, передает РБК-Украина.

«Там сотрудники СБУ производят определенные следственные действия, выемку документов по поручению прокуратуры», - рассказала она.

Шевчук добавила, что обыски проходят в рамках расследования уголовных дел о злоупотреблениях различных департаментов горсовета.

«Ранее мы сообщали о злоупотреблениях различных департаментов горсовета. И вот сейчас в рамках этих уголовных производств мы выполняем поручение прокуратуры», - отметила пресс-офицер.

Стоит подчеркнуть, местные СМИ сообщают, что обыски связаны со злоупотреблениями с коммунальной землей, однако у СБУ пока нет информации по этому поводу.
ForUm

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