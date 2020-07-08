также в разделеПолитика
Порошенко пришел в Печерский суд 13
Веснянко: Потерянные симпатии электората Зеленского перешли к ОПЗЖ -и вот почему 63
Украина хочет на саммите с ЕС согласовать обновление Соглашения об ассоциации 21
Зеленский сообщил НАПК, что не задекларировал облигации 58
МИД выразило протест из-за обысков у крымских татар 25
ЕС предоставил Украине €11,5 миллиона на реформу госуправления 16
Медведчук: ЕС запрещает развивать украинское машиностроение ‒ это колониальная политика в отношении нашей страны 28
Националисты обеспокоены возможным созданием дружин самообороны ОПЗЖ 1017
Политолог сообщил, в каком случае Зеленский ответит на письмо Медведчука 68
Лозовский: Рейтинги Зеленского и «Слуги народа» - это сиамские близнецы 53
Резников: Получившие паспорта РФ украинцы являются заложниками 43
Вице-премьер: Встреча лидеров «нормандской четверки» может состояться в августе 14
Резников: РФ не ставила ультиматумов по особому статусу Донбасса 22
Резников: РФ отказалась подписывать согласованные рекомендации для ТКГ 61
Буславец о связях с Ахметовым: Я — «ничьих» 43
Смолий: Давление на НБУ началось еще с осени 28
Смолий не собирается идти в политику 14
Кулеба: Появление Крыма в «минском формате» может заблокировать переговоры по Донбассу 36

Комитет по ассигнованию Палаты представителей Конгресса США в проекте бюджета на 2021 год предложил выделить на военную помощь Украине на 25 млн долларов больше чем просили. Об этом говорится на официальном сайте комитета по ассигнованию, передает РБК-Украина.

Согласно пресс-релизу к документу, в следующем году Украина может получить от США военную помощь в размере 275 млн долларов.

Документ также требует от министра обороны США информировать Конгресс о любых неоправданных задержках в выплате помощи. Так, Украина может получить от США на 100 млн долларов больше чем в 2020 финансовом году. Отмечается, что документ еще должны утвердить в Палате представителей, и в американском Сенате. Только после этого проект бюджета поступит на подпись президенту Соединенных Штатов. Финансовый год в США начинается с 1 октября.

Напомним, 11 июня в соответствии с рекомендациями Министерства обороны США, Конгресс США утвердил пакет помощи по безопасности Украине на 2020 финансовый год на сумму 250 млн долл. США по программе «Инициатива безопасности помощи Украине» (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI).
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1972 грн.
15
Теги