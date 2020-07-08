Комитет по ассигнованию Палаты представителей Конгресса США в проекте бюджета на 2021 год предложил выделить на военную помощь Украине на 25 млн долларов больше чем просили. Об этом говорится на официальном сайте комитета по ассигнованию, передает РБК-Украина.

Согласно пресс-релизу к документу, в следующем году Украина может получить от США военную помощь в размере 275 млн долларов.



Документ также требует от министра обороны США информировать Конгресс о любых неоправданных задержках в выплате помощи. Так, Украина может получить от США на 100 млн долларов больше чем в 2020 финансовом году. Отмечается, что документ еще должны утвердить в Палате представителей, и в американском Сенате. Только после этого проект бюджета поступит на подпись президенту Соединенных Штатов. Финансовый год в США начинается с 1 октября.



Напомним, 11 июня в соответствии с рекомендациями Министерства обороны США, Конгресс США утвердил пакет помощи по безопасности Украине на 2020 финансовый год на сумму 250 млн долл. США по программе «Инициатива безопасности помощи Украине» (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI).