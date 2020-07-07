Столичные коммунальщики демонтировали бигборд с эмблемой контрразведки СБУ возле посольства России, но позже вернули его на место. Об это на своей странице в Facebook сообщил Игорь Марио.

Очевидец демонтажа попросил у коммунальщиков соответствующие разрешения на эти работы. В документах, которые ему показали, было указано, что «Киевреклама» намерена демонтировать 130 незаконных рекламных конструкций, в том числе и бигборд возле посольства РФ.

Впоследствии Марио обновил свой пост, указав, что рекламу вернули на место.

Пресс-секретарь Управления рекламы КГГА и КП «Киевреклама» Галина Шпак в комментарии «Украинской правде» объяснила, что указанный щит у посольства РФ – незаконный, и его все равно демонтируют позже.

«Упомянутый щит не имеет соответствующих документов. Было предписание на его демонтаж, соответственно коммунальщики приехали и демонтировали. После этих работ, уже при сверке документов на эти конструкции и наклейки на конструкции, выяснилось, что есть ошибка – в приказе на демонтаж было неверно указано владельца этой конструкции. Поэтому пришлось ее вернуть назад. Но сегодня выпишут новое предписание на нового владельца. По закону, у него есть 15 дней на то, чтобы самому демонтировать билборд. Если он сам этого не сделает, то щит демонтирует «Киевреклама», – отметила она.

Шпак объяснила, что конструкция не имеет разрешения на размещение, ее нет на схеме рекламы Киева, кроме того, щит установлен на зеленой зоне.