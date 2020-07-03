также в разделеОбщество
Экс-главу Фонда госимущества будут судить за злоупотребление властью
Супругу Зеленского выписали из больницы 14
Ткаченко: Квоты на украиноязычный продукт пересматривать не будут 8
В Украине за 3 дня выявили 2788 нарушений карантина 24
За полгода СБУ не пустила в Украину 128 сторонников террористов 42
Правозащитники: В Крыму скрывают реальное количество смертей от COVID-19 50
Апелляционный суд оставил Стерненко под домашним арестом 13
ВР разрешила абитуриентам из ОРДЛО поступать в вузы без ВНО 27
База отдыха в Кирилловке, где отравились отдыхающие, работала незаконно 16
Шмыгаль: Выделенные на борьбу с наводнениями миллиардами разворовали 48
Разумков объявил о проведении сегодня внеочередного заседания ВР 19
Степанов спрогнозировал вероятность возвращения тотального карантина 41
Кабмин проверяют информацию о плагиате Шкарлета 27
В ВСУ коронавирусом болеют 166 человек 10
Против сотрудников ГБР и СБУ, изъявших военную технику, завели дело 42
Шмыгаль: Шкарлет назначен с испытательным сроком 27
На Волыни усилили карантин 90
В Украине подтверждено 876 новых случаев COVID-19 66

Служба безопасности Украины в Харьковской области разоблачила и прекратила противоправную деятельность преступной группы, участники которой изготавливали для боевиков «ДНР» поддельные дипломы о высшем образовании.

По версии следствия, организовала масштабное изготовление поддельных дипломов украинских вузов группа жителей Харьковского и Киевского регионов. Клиентами злоумышленников были участники незаконных вооруженных формирований, которые использовали подделки для продвижения по службе и получения фейковых офицерских званий.

Оформление заказов осуществлялось на специально разработанных интернет-сайтах, а оплата – через электронные переводы. После изготовления документы по почте отправляли в оккупированные районы Донетчины.

По данным следствия, ежемесячно злоумышленники изготовляли и сбывали почти сотню поддельных дипломов. Стоимость одного составляла в среднем 500 долларов США в зависимости от уровня вуза. Участники группы использовали при изготовлении фальшивок номера выданных ранее настоящих дипломов.

Следователи Службы безопасности Украины задержали одного из участников преступной группы в почтовом отделении в райцентре на Харьковщине во время отправки поддельного диплома для боевика артиллерийской бригады террористов «ДНР».

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины.

В ходе обысков арендованного злоумышленниками офисного помещения в Киеве и по местам проживания фигурантов оперативники и следователи изъяли доказательства противоправной деятельности, которые будут приобщены к материалам дела.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1379 грн.
9
Теги