Вблизи границы Россией уже созданы три межвидовых группировки, способные проводить внезапные наступательные действия с ограниченными целями на территории Украины.

Об этом заявил начальник Главного управления международного сотрудничества и верификации ВСУ генерал-лейтенант Леонид Голопатюк во время онлайн-заседания Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ, сообщает Укринформ.

«По состоянию на сегодняшний день у границы с Украиной уже созданы три межвидовых группировки, которые способны без объявления мобилизации и при минимальных подготовительных мероприятиях проводить внезапные наступательные действия на территории Украины», - заявил Голопатюк в ходе заседания, посвященного выполнению и модернизации Венского документа 2011 года о мерах по укреплению доверия и безопасности.

Украинский генерал указал на то, что Российская Федерация продолжает наращивать группировку войск (сил) вдоль государственной границы Украины.

«В частности, осуществляется активное формирование новых воинских частей (соединений и объединений) и реорганизация существующих военных формирований с целью наращивания их боевого потенциала. В настоящее время вдоль государственной границы Украины развернуты 28 батальонно-тактических групп. В настоящее время завершается формирование трех новых объединений - двух армий и армейского корпуса, которые в течение 2020-2021 года планируют достичь полной оперативной готовности», - заявил он.

В наземном компоненте на Западном стратегическом направлении создана 20-общевойсковая армия в составе 3-й мотострелковой дивизии и 144-й мотострелковой дивизии. При этом на вооружении 448-й ракетной бригады 20-й армии находятся оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер».

На Юго-Западном стратегическом направлении создана 8-я общевойсковая (ударная) армия в составе 150-й мотострелковой дивизии, 20-й отдельной мотострелковой бригады и оперативно подчиненных 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов. В округе и армии предусмотрено создание ракетных бригад ОТРК «Искандер».

«В целом численность наземной группировки ВС РФ вдоль границы Украины составляет около 87 тыс. военнослужащих, до 1100 единиц танков, до 2600 боевых бронированных машин, до 1100 артиллерийских систем, до 360 ракетных систем залпового огня, 18 оперативно-тактических ракетных комплексов», - проинформировал Голопатюк делегации стран-участниц ОБСЕ.

В воздушном компоненте продолжается перевооружение на современные и модернизированные образцы авиационной техники (самолеты Су-30СМ, Су-35С, Су-34, Су-25СМ3, МиГ-31К с гиперзвуковым комплексом «Кинжал» и вертолеты различных модификаций).

«В целом на базовых аэродромах вблизи Государственной границы Украины базируется около 330 боевых самолетов и 230 вертолетов», - отметил начальник Главного управления международного сотрудничества и верификации ВСУ.

Кроме того, продолжается формирование центров обеспечения мобилизационного развертывания, на базе которых возможно формирование до 4-х общевойсковых дивизий (Богучар, Каменск-Шахтинский, Новоозерное /временно оккупированная территория АР Крым/).