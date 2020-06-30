Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили в Ивано-Франковской области действующего и бывшего пограничников на продаже информации с ограниченным доступом из базы данных Государственной пограничной службы.
Как сообщает пресс-центр ведомства, клиентами фигурантов были, в частности, участники криминальных группировок.
По предварительным данным следствия, злоумышленники продавали данные о пересечении госграницы гражданами Украины и иностранцами, сроке их пребывания в стране и наличие запретов на въезд или выезд. Свои «услуги» злоумышленники предлагали через специализированные интернет-сервисы. Оплату от заказчиков они получали на банковские карты. Сейчас обоим фигурантам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 361-2 (несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации) Уголовного кодекса Украины. Материалы дела направлены в суд.
Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проводились под процессуальным руководством Военной прокуратуры Ивано-Франковского гарнизона Западного региона.
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