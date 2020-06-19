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Сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, бывший преподаватель престижного американского Брауновского университета Сергей Хрущев умер на 85 году жизни в США. Об этом Русской службе Радио Свобода сообщила правнучка бывшего советского лидера Нина Хрущева.

Хрущев-младший родился в 1935 году. В 1958 году окончил Московский энергетический институт. Занимался разработкой баллистических ракет, пилотируемых космических аппаратов, преподавал сначала в Москве, а с 1991 года – в США, в одном из самых престижных американских вузов – Брауновском  университете. Жил в Род-Айленде. Написал трилогию об отце.
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