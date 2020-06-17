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В Одессе контрразведчики Службы безопасности Украины задержали местного жителя, который пытался дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в регионе.

По данным пресс-центра ведомства, одессит наладил связи с пророссийскими сепаратистами из ОРДЛО и по их заданию размещал на персональных страницах соцсетей деструктивные материалы. Он призвал жителей области поддержать псевдогосударственные образования «Л/ДНР» и выход региона из состава Украины, подстрекал к созданию так называемой «Одесской народной республики».

Правоохранители провели обыски по местам регистрации и проживания злоумышленника в Одессе. Обнаруженные материалы, которые свидетельствуют о его деятельности в ущерб государственной безопасности, приобщены к делу.

Сейчас следователи органов безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Продолжается досудебное следствие.

Мероприятия по разоблачению злоумышленника происходили под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области.
ForUm

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