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Сообщено о подозрении гражданину Российской Федерации – руководителю неонацистского радикального центра, задержанному в Киеве в ходе совместной операции органов прокуратуры Украины и СБУ. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По данным следствия, с декабря 2019 указанный гражданин РФ, который с 2014 года проживает в Киеве, занимался изготовлением и распространением литературы с призывами к совершению террористических актов, массовых убийств, насилия в отношении эмигрантов и тому подобное.

«Задержанный является последователем идеологии австралийского террориста Брентона Тарранта, который пропагандирует этнический и культурный геноцид. Для популяризации таких взглядов задержанный вместе с сообщниками, личности которых устанавливаются, изготавливал и сбывал издание его авторства, а также нацистскую символику», - сообщили в прокуратуре.

В ходе проведения контроля за совершением преступления правоохранители провели оперативную закупку экземпляров такой литературы и установили факт сбыта таких материалов через телеграмм-каналы и закрытые сообщества в социальных сетях.

В ходе обысков, проведенных 16.06.2020 по адресу проживания задержанного, изъято экземпляры нацистских и экстремистской произведений, флаги «третьего рейха», компьютеры, с которых происходило администрирование сообществ в социальных сетях и чеки на доставку запрещенной литературы из-за границы. Кроме того, в ходе обысков у задержанного изъяли корпус гранаты ВОГ-17 без взрывателя, оснащенный зарядом взрывчатого вещества А-IХ-1 и унифицированным запалом УЗРГМ-2, который относится к боеприпасов, при сочетании которых получается полностью оснащенный и готов к использованию самодельное взрывное устройство,

Сейчас по согласованию прокуратуры города задержанному лицу сообщено о подозрении по факту совершения уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 258-2 (распространение и хранение с целью распространения материалов с публичными призывами к совершению террористических актов), ч. 1 ст. 263 (хранение боеприпасов без предусмотренного законом разрешения) УК Украины.

В суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следственные действия продолжаются.
ForUm

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