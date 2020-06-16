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Киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали межрегиональную сеть ботоферм в Киеве и ряде областей, которой руководили из Российской Федерации. Возможности сети позволяли генерировать фейки от более 10 тысяч ботов, сообщил пресс-центр ведомства.

Организаторы ботофермы использовали не только учетные записи в социальных сетях и е-мейлы, но и электронные кошельки с фейковыми персональными данными. Работники ботоферм были обеспечены всем необходимым телекоммуникационным оборудованием и программным обеспечением.

Оперативники спецслужбы установили, что для регистрации аккаунтов злоумышленники использовали, кроме украинских, также российские и европейские SIM-карты мобильных операторов. В Европе их преимущественно невозможно приобрести без идентификации граждан, а в РФ также без содействия со стороны спецслужб.

«Выполняя заказ на эскалацию конфликта на востоке Украины, организаторы ботоферм осуществляли информационные «вбросы», способствовали распространению негативных настроений и дискредитировали украинскую власть как внутри страны, так и за ее пределами», - говорится в сообщении.

Всего в рамках уголовных производств проведены одновременно обыски по 12 адресам, где было расположено оборудование. Доказательства причастности конкретных лиц к противоправной деятельности изъяты, в том числе более 40 тыс. SIM-карт мобильных операторов.

Продолжается досудебное следствие.

Разоблачение сети ботоферм осуществлялось Департаментом кибербезопасности СБУ в Киеве, Львовской, Черниговской, Сумской и Одесской областях совместно с региональными управлениями Службы, органами прокуратуры и Национальной полиции.
ForUm

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