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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что в интересах США сохранять свое военное присутствие в Европе.

Об этом он заявил на брифинге в Брюсселе во вторник накануне министерской встречи НАТО, сообщает Европейская правда.

Столтенберг комментировал недавнее объявление президента Трампа о сокращении американского контингента в Германии.

«Президент Трамп и я обсудили этот вопрос на прошлой неделе по телефону. Мой месседж таков: присутствие США в Европе – в интересах Европы, но также и США», - заявил Столтенберг.

Он подчеркнул, что присутствие войск США и Канады в Европе усиливает трансатлантический союз, но также проецированием мощи США на континенте.

«Мир и стабильность в Европе важны также и для Северной Америки», - добавил Столтенберг.

Он отметил, что пока неизвестно, когда и как США планируют воплотить это решение.

«Президент объявил то, что он объявил, но пока не решено, как и когда это решение будет имплементировано. Я ожидаю, что мы обсудим этот вопрос на предстоящей министерской встрече», - резюмировал генсек.

Президент Дональд Трамп подтвердил в понедельник, что сократит численность американских войск в Германии до 25 тысяч.
ForUm

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